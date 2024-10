Scosso dalla morte del nonno, scrive a una ragazza e si toglie la vita a 23 anni Dramma in un centro del Fortore

Siè tolto la vita impiccandosi. Aveva 23 anni il giovane che ieri ha deciso di farla finita in un centro del Fortore, precipitando nel dolore i familiari e quanti gli volevano bene. Un dramma al centro delle indagini dei carabinieri di San Giorgio La Molara: secondo una prima ricostruzione, dopo aver raggiunto un capannone nei pressi dell'abitazione, il 23enne avrebbe fissato un capo di una corda ad una trave e si sarebbe stretto l'altro al collo, lasciandosi andare.

Nulla da fare per lui, inutile ogni soccorso. I militari hanno ascoltato una ragazza che, assistita dall'avvocato Gerardo Giorgione, avrebbe spiegato che lui mostrava un evidente interesse, che non sarebbe però stato corrisosto, nei suoi confronti. Inoltre, avrebbe aggiunto che il 23enne era rimasto scosso dopo la morte del nonno, al quale era particolarmente legato. Una circostanza alla quale avrebbe fatto riferimento in uno dei messaggi scambiati con la stessa ragazza.

Sotto choc la comunità, incredula di fronte al gesto terribile compiuto dalla vittima.