Il vicequestore Giuliana Postiglione in Questura a Benevento Originaria di Salerno, dal 1 gennaio prossimo guiderà la Divisione della Polizia amministrativa

Da ieri 21 ottobre è entrata a far parte dell’organico della Questura di Benevento il Vice Questore della Polizia di Stato Giuliana Postiglione che a decorrere dal 1 gennaio 2025 ricoprirà l’incarico di Dirigente reggente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

Nata a Salerno nel 1973, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno, successivamente, presso l’Università Federico II di Napoli ha conseguito i titoli di specialista in Diritto del Lavoro e relazioni Industriali ed il Master di II livello in Criminologia urbana.

È entrata a far parte della Polizia di Stato nel 1999, frequentando il 91° corso per Commissari della Polizia di Stato, al termine del quale ha diretto il Commissariato di Polizia e il Settore di Polizia di frontiera di Luino in provincia di Varese, successivamente alla Polizia di Frontiera aerea presso l'aeroporto di Linate (Milano). Ha diretto la Polizia di frontiera del porto e aeroporto di Salerno, è stata membro della Commissione provinciale Richiedenti Asilo politico di Salerno, poi dirigente del Commissariato di Sarno. Prima di essere trasferita alla Questura di Benevento ha diretto l'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, occupandosi dell'emergenza sbarchi migranti e delle problematiche inerenti i decreti flussi.

È’ capo scorta dei servizi rimpatri per migranti irregolari ed ispettore del Nucleo Nazionale Vigilanza e controllo del Ministero dell'Interno che si occupa della sicurezza delle strutture portuali italiane.

Il Questore Giovanni Trabunella ha rivolto al nuovo Funzionario gli auguri di un proficuo lavoro.