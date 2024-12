Bancarotta di una società del gruppo Marcello, assolto il legale rappresentante Benevento. La sentenza per Quintino Barone: il fatto non sussiste

E' stato assolto perchè il fatto non sussiste dall'accusa di bancarotta fraudolenta che gli era stata contestata come legale rappresentante di una delle società dello storico gruppo Marcello, titolare in città di diversi negozi di abbigliamento di alta moda.

E' la sentenza del Tribunale (presidente Fallarino, a latere Palmieri e Telaro) al termine del processo a Quintino Barone (avvocato Luigi Giuliano), coinvolto in una indagine della guardia di finanza che aveva prospettato a suo caroico la distrazione, in favore di un'altra società del gruppo, di capi di abbigliamento e beni strumentali, sottraendoli ai creditori ed accumulando un ingente passivo economico. Il pm Marilia Capitanio aveva chiesto per lui, concesse le attenuanti generiche, la condanna a 2 anni, ma il collegio, accogliendo le conclusioni della difesa, lo ha assolto.