Caro carburante. Blocco dei camion sulla Statale Appia e a Castel del Lago IN AGGIORNAMENTO. La protesta degli autotrasportatori è arrivata anche nel Sannio. Blocco a Tufara

Le auto transitano, sia pure lentamente. I camion no, sono bloccati. La protesta degli autotrasportatori sbarca anche nel Sannio. Dall'alba di oggi, lunedì 19 ottobre, lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sta interessando anche le arterie sannite. Da questa mattina protesta degli autotrasportatori che hanno bloccato la Statale Appia, all'altezza di Tufara Valle (nei pressi del distributore Eni) e all'imbocco dell'autostrada a Castel del Lago.

Camion fermi per protestare contro i prezzi dei carburanti e già si registrano le prime file ai distributori per le auto e i veicoli da lavoro. Stamane, infatti, la flotta Asia di Benevento per la raccolta dei rifiuti era incolonnata per i rifornimenti alla stazione di servizio a contrada San Vitale. Rifornimenti per garantire il proseguo del servizio di raccolta dei rifiuti in città.

Tornando alla protesta degli autotrasportatori che sta interessando l'intero Paese, la circolazione dei mezzi pesanti allo stato sta provocando rallentamenti e stop del traffico per gli autoarticolati incolonnati.

I camionisti fermano i colleghi e chiedono loro se vogliono partecipare alla protesta. In caso di diniego lasciano comunque proseguire la marcia ma il fermo dei mezzi pesanti in carreggiata anche per pochi minuti provoca inevitabili disagi.

AGGIORNAMENTI

Sempre nel Sannio, anche gli agricoltori si stanno organizzando per manifestazioni di protesta. L'altra sera a San Marco dei Cavoti riunione tra gli imprenditori agricoli per decidere il da farsi.

Caro carburanti che sta mettendo in crisi autotrasporto e agricoltura per via dei costi esorbitanti di gasolio e benzina. Una situazione delicata che spinge alle proteste.