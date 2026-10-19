Sannio. Caro Carburanti, anche agricoltori si mobilitano: da giovedì proteste Dal 22 ottobre ad oltranza sulla Statale 87, Statale 212 e a Benevento a Ponte delle Tavole

Per il prezzo assurdo dei carburanti nel Sannio anche gli agricoltori si mobilitano. Da giovedì 22 ottobre e fino a data da destinarsi scatterà il fermo autonomo di agricoltori e autotrasportatori contro il caro gasolio, costi elevati delle produzioni, pressi alle stelle per i consumatori e caro vita. I presidi degli agricoltori saranno organizzati lungo la Statale 87, sulla Statale 212 e a Benevento a Ponte delle Tavole.

“La Campania si compatta” lo slogan degli agricoltori che in maniera unita effettueranno la protesta contro il prezzo del gasolio indispensabile per le produzioni agricole.