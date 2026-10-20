Protesta caro carburanti. Continuano i blocchi nel Sannio

E' proseguita tutta la notte la protesta degli autotrasportatori e degli operatori del comparto agricolo - nel Sannio scenderanno in strada da giovedì - contro il caro carburanti e il caro vita. Una protesta pacifica che in provincia di Benevento si è fatta sentire dalla notte di ieri e proseguirà ad oltranza fino a quando non arriveranno segnali contrari dal Governo.
Questa mattina i blocchi sono presenti sulla Statale 372 Benevento Telese Caianello, specialmente all'altezza di San Salvatore Telesino, lungo la Statale Appia nei pressi di Tufara e a ridosso del casello autostradale di Castel del Lago.
code lungo la Telesina e l'Appia.
Protesta che proseguirà per tutta la giornata come nel resto della Campania.
Blocco dei tir che comincia a farsi sentire: scaffali vuoti in alcuni supermercati della grande distribuzione, benzina finita in molti distributori e gasolio che scarseggia.
Si spera ora che dal Governo arrivi una risposta per aiutare una categoria in difficoltà e indispensabile per gli approvvigionamenti.
In corrispondenza dei blocchi presenti le forze dell'ordine per far defluire il traffico, segnalare la presenza dei manifestanti in carreggiata ed impedire situazioni di pericolo.