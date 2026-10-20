Litigano, poi lei accoltella il marito: arrestata per tentato omicidio E' accaduto a Pago Veiano

Hanno litigato, poi lei lo avrebbe accoltellato. Ecco perchè i carabinieri della Compagnia hanno arrestato, a Pago Veiano, una 55enne di nazionalità polacca, finita in carcere. Tentato omicidoo è l'ipotesi di reato prospettata nei suoi confronti per l'episodio accaduto nella tarda serata nell'abitazione della coppia.

Secondo una prima ricostruzione, i coniugi avrebbero discusso animatamente, quindi la donna, probabilmente un po' brilla, avrebbe impugnato una lama e l'avrebbe rivolta contro il marito. Centrandolo al toace e all'addome. Facile immaginare i momenti successivI; quando è scattato l'alalrme, sul posto sono accorsi i militari ed il 118.

Il malcapitato è sttao trasportato in prognosi riservata al San Pio, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico - le sue condiozni sono per fortuna migliorate -, mentre la 55enne, su disposizione del sostitutoprocuratoer Marilia Capitanio, è stata trasferita presso la casa circondariale di contrada Capodimonte. È difesa dall'avvocato Vittorio Lombardi.

(foto di repertorio)