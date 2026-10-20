Un chilo e mezzo di hashish e marijuana, arrestati 19enne e 23enne di Acerra Operazione dei carabinieri di Montesarchio, i due giovani ai domiciliari

Li hanno arrestati per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'hanno contestata i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio ad un 19enne ed un 23enne di Acerra, un centro in provincia di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani sarebbero stati fermati alcuni giorni fa mentre a bordo di un'auto percorrevano la statale Appia nel tratto che ricade nel terriotiro sannita. I militari hanno proceduto al loro controllo e ad una perquisizione del veicolo che ha consentito di scovare oltre un chilo e mezzo tra hashish e marijuana probabilmente destinati al mercato. La droga è stata sequestrata, mentre per i due napoletani sono stati disposti dalla Procura gli arresti domiciliari, e dopo una tappa in caserma sono stati raccompagnati presso le loro abitazioni ad Acerra.