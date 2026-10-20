Picchiato con 'volpino', due indagati si difendono. Il Gip li lascia in carcere Benevento. Obbligo firma confermato per un terzo uomo. 2) Accusato di maltrattamenti, assolto 53enne

Confermate dal gip Salvatore Perrotta le misura applicate ai tre uomini chiamati in causa a vario titolo da una indagine del pm Viviana Vacca e dei carabinieri della Stazione di Dugenta sull'aggressione di cui sarebbe rimasta vittima a Limatola, ad aprile, una persona.

La decisione è arrivata dopo gli interrogatori di garanzia, nel corso dei quali Tommmaso Ricciardi, un 31enne di Sant'Agata dei Goti, ed Umberto Falco, un 58enne di Caivano – per entrambi l'avvocato Alessandro Della Ratta – hanno fornito la loro versione, escludendo di aver minacciato il malcapitato, al quale Falco avrebbe più volte chiesto di onorare un debito di gioco che aveva contratto con lui. Quanto alle lesioni gravissime riportate dall'uomo – la perdita di un occhio – per i copi subiti anche con un nervo di bue, hanno precisato che ciò sarebbe successo quando il 'volpino' sarebbe stato alzato dal pavimento della sala da giochi teatro dell'episodio.

I due sono rimasti in carcere, la loro ricostruzione non è stata evidentemente ritenuta credibile, al pari di quella di Carmine Rispoli (avvocato Giovanni De Blasio), un 34enne di Telese Terme all'obbligo di firma, che ha sostenuto solo di aver telefonato per diure alla parte offesa che Falco lo stava cercando, senza alcuna consapevolezza, contrariamente all'ipotesi accusatoria, di ciò che gli sarebbe capitato.

Querela due volte il marito per maltrattamenti, poi fa marcia indietro: assolto un 53enne

Era accusato di aver maltrattamento la moglie, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Così il giudice Pezza al termine del processo a carico di un 53enne di Benevento che, difeso dall'avvocato Luca Russo, era sttao tirato in ballo da una inchiesta sui comportamenti minacciosi e violenti che avrebbe mantenuto per anni neei confronti della donna. L'attività investigativa era stata avviata quando lei nel 2019 aveva presentato una denuncia poi ritirata perchè lui le aveva promeso che era cambiato e che si sarebbe comportato bene. Stesso destino anche per una seconda querela dopo qualche mese, anch'essa ritirata. Ora la conclusione del processo e l'assoluzione.