Scontro egiziani-italiani per la droga, poi perquisizione e arresto di un 20enne

Lo hanno arrestato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stata contestata dai carabinieri dell Compagnia di Montesarchio a Shabaan, 20 anni, residente nella cittadina caudina , al quale sono stati sequestrati 34 grammi di hashish. E' l'epilogo di una perquisizione dell'abitazione, scattata - secondo una prima ricostruzione - dopo una una lite dai toni accesi scoppiata nella serata di lunedì tra giovani egiziani e italiani che, secondo i militari, si contendevano il territorio per lo spaccio.
Da qui la decisione di far visita nelle ore successive al 20enne, nella cui camera detto, sistemati in pacchetti di gomme da masticare e involucri di cellophane piazzati sul frigorifero ed un mobile, sono stati rinvenuti più pezzi di hashish. Dichiarato in arresto, il giovane, difeso dall'avvocato Mario Cecere, è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Marilia Capitanio. Domani la convalida dinanzi al Gip.