Scontro egiziani-italiani per la droga, poi perquisizione e arresto di un 20enne Montesarchio. Intervento dei carabinieri, il giovane ai domiciliari

Lo hanno arrestato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stata contestata dai carabinieri dell Compagnia di Montesarchio a Shabaan, 20 anni, residente nella cittadina caudina , al quale sono stati sequestrati 34 grammi di hashish. E' l'epilogo di una perquisizione dell'abitazione, scattata - secondo una prima ricostruzione - dopo una una lite dai toni accesi scoppiata nella serata di lunedì tra giovani egiziani e italiani che, secondo i militari, si contendevano il territorio per lo spaccio.

Da qui la decisione di far visita nelle ore successive al 20enne, nella cui camera detto, sistemati in pacchetti di gomme da masticare e involucri di cellophane piazzati sul frigorifero ed un mobile, sono stati rinvenuti più pezzi di hashish. Dichiarato in arresto, il giovane, difeso dall'avvocato Mario Cecere, è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Marilia Capitanio. Domani la convalida dinanzi al Gip.