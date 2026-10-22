Le coltellate, abbiamo litigato, lui ha un certo carattere: la 55enne si difende Benevento. La donna, di Pago Veiano, è stata arrestata per il tentato omicidio del marito

Ha affidato le sue risposte ai ricordi, non del tutto chiari, di quei momenti. La lite, a suo dire scatenata dal carattere del marito, che si era fatta sempre più accesa ed era degenerata. Una colluttazione, poi lei lo aveva colpito all'addome ed al torace, restando anch'ella ferita ad una braccio dal coltello da cucina che impugnava.

Assistita dall'avvocato Flavio Lamberti, è stata questa la versione offerta al gip Maria Di Carlo, dinanzi al quale è comparsa in carcere, dalla 55enne arrestata dai carabinieri per tentato omicidio. Tutto era accaduto nella tarda serata di lunedì, come anticipato da Ottopagine, nell'abitazione della coppia, diventata il teatro di uno 'scontro' tra i coniugi. I toni si erano alzati, poi lei – secondo gli inquirenti – aveva accoltellato il 72enne che, soccorso, era stato trasportato al San Pio, dove era stato operato. Ricoverato in prognosi riservata, le sue condizioni erano poi migliorate.

Il pm Marilia Capitanio ha chiesto che la donna resti in carcere, la difesa che non le venga applicata alcuna misura: nelle prossime ore la decisione del giudice.