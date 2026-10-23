Un calcio, poi uno schiaffo, lei col volto sul muro, ferita: paura al Corso Benevento. E' accaduto poco prima delle 20

L'immagine del sangue che sporca la pavimentazione del Corso ed impregna le bende usate per il primo soccorso vale più di tante parole. Restituisce la violenza del gesto di cui è rimasta vittima in serata, lungo la principale arteria di Benevento, una ragazza.

Secondo una prima ricostruzione, mancava poco alle 20 quando tutto è accaduto pcoo prima dell'incrocio di via Traiano e piazza Roma. La malcapitata era seduta sui gradini di un negozio con un'amica quando le si è parato di fronte un giovane, che sembra non conoscesse, che l'ha invitata a spostarsi, assestandole un calcio.

La poverina, comprensibilmente sorpresa, si è alzata e gli ha chiesto perchè si stesse comportando in quel modo, per tutta risposta lui le ha sferrato uno schiaffone al volto, facendola finire contro un muro. Poi si è allontanato con un altro giovane che era in sua compagnia.

Scattato l'allarme, la ragazza è stata trasportata in ambulanza al San Pio per le lesioni riportate al viso ed al naso, mentre gli agenti della Volante, intervenuti sul posto, hanno avviato immediatamente le ricerche del protagonista dell'episodio: si tratterebbe di un 20enne di nazionalità straniera già identificato.