Via Vanvitelli: incidente, auto si ribalta, paura per occupanti. Strada chiusa Benevento. Pochi minuti fa

Momenti di paura, pochi minuti fa, per un incidente accaduto in via Vanvitelli, nella zona alta di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, è questo il teatro dello scontro nel quale sono state coinvolte due auto, tra cui una Mercedes classe A, una delle quali si è ribaltata, finendo nella sua traiettoria 'impazzita' su una vettura che il proprietario aveva lasciato in sosta. Inevitabile la successiva concitazione, in tanti si sono affacciati per capire cosa fosse capitato

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi immediatamente le ambulanze del 118 che, dopo i primi soccorsi, hanno trasportato in ospedale due persone rimaste ferite nell'impatto, gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato i rilievi del caso, ed i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico dei veicoli.