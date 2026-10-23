Via Vanvitelli: incidente, auto si ribalta, paura per occupanti. Strada chiusa

Momenti di paura, pochi minuti fa, per un incidente accaduto in via Vanvitelli, nella zona alta di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, è questo il teatro dello scontro nel quale sono state coinvolte due auto, tra cui una Mercedes classe A, una delle quali si è ribaltata, finendo nella sua traiettoria 'impazzita' su una vettura che il proprietario aveva lasciato in sosta. Inevitabile la successiva concitazione, in tanti si sono affacciati per capire cosa fosse capitato
Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi immediatamente le ambulanze del 118 che, dopo i primi soccorsi, hanno trasportato in ospedale due persone rimaste ferite nell'impatto, gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato i rilievi del caso, ed i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico dei veicoli.