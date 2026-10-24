In auto con un beauty case contenente la cocaina: arrestata una 26enne Montesarchio. Operazione dei carabinieri, la donna è ai domiciliari

Un beauty case con lo stemma di Minnie. All'interno, oltre ad un Iphone, la cocaina: poco meno di 230 grammi. Sono costati l'arresto a Cecilia T., 26 anni, fermata dai carabinieri della Compagnia di Monteesarchio. Secondo una prima ricostruzione, era alla guida di un'auto che i militari hanno deciso di controllare nella cittadina caudina. La donna viaggiava da sola, su un sedile era appoggiato un borsello femminile dal quale sono saltate fuori le sorprese. In particolare, quattro involucri di cellophane contenenti complessivamente circa 230 grammi di cocaina.

La 'roba' è stata sequestrata al pari del cellulare, mentre la 26enne, che ha nominato come difensore l'avvocato Stefano Melisi, è stata dichiarata in arresto per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio, sottoposta ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. Un appuntamento nel corso del quale, se non si avvarrà della facoltà di non rispondfere, potrà fornire la sua versione sui fatti.

(foto di repertorio)