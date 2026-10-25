Escursioniste finiscono in un dirupo sul Taburno, salvate dai vigili del fuoco Benevento. Trasportate in elicottero al San Pio

Sono salve, ma entrambe in ospedale. Brutta avventura per due ragazze che sul monte Taburno sono cadute in dirupo. Stavano facendo una escursione, all'improvviso, e per cause in corso di accertamento, si è verificato l'incidente che le ha precipitate nel burrone. In particolare, una c'è finita subito, l'altra nel tentativo di aiutarla. Comprensibile ed inevitabile le paura provata in quei momenti.

Quando è' scattato l'allarme, dato dalle due giovani che sono anche riuscite ad indicare la posizione in cui si trovavano, è stato immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale e non solo. Una delle due malcapitate è stata recuperata dai pompieri del nucleo elicottero di Pontecagnano, l'altra dai colleghi di terra.

Dopo i primi soccorsi, le due donne sono state trasferite in elicottero al San Pio, per gli accertamenti e le cure del caso. Secondo una prima ricostruzione, le conseguenze riportate non sarebbeero particolarmente gravi. Un lungo sospiro di sollievo, dunque, per una vicenda che ha fatto registrare un epilogo positivo.