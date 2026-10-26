Tragico incidente in Valle Caudina, muore un pensionato Auto contro un cancello lungo la Statale Appia: non è escluso un malore del conducente.

Dramma questa mattina tra i comuni della Valle Caudina di Airola e Forchia per un incidente stradale mortale. A perdere la vita un 74enne di Cervinara che si trovava alla guida della sua Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'uomo abbia perso il controllo del veicolo che si è poi schiantato contro un cancello. Non è escluso che il pensionato abbia sbandato dopo aver accusato un malore.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 74enne. Saranno ora i rilievi dei militari a dover definire la dinamica del sinistro. Violento lo schianato contro la recinzione dell'abitazione privata al chilomtro 232 della trafficata Statale Appia. Sequestrato il veicolo coinvolto. La salma è stata trasferita in obitorio per eventuali accertamenti medico legali.