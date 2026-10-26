Tribunale: Pezza lascia Rotili e Di Carlo coordinatrici Sezioni penale e Gip-Gup Benevento. Presidente Sezione penale, cessazione delle funzioni per Pezza

La dottoressa Simonetta Rotili coordinatrice della Sezione penale dibattimento/riesame, la collega Maria Di Carlo coordinatrice della Sezione Gip/Gup, entrambe con decorrenza da oggi. Sono le nomine contenute nel decreto firmato dal presidente del Tribunale Michele Russo dopo la cessazione del dottore Sergio Pezza, dal 23 ottobre 2026, dalle funzioni semidirettive di presidente della Sezione penale, e l'attesa per la procedura di copertura del posto di presidente di Sezione Penale e Sezione Gip/Gup. Una procedura non terminata, con la vacanza dal 23 ottobre che è destinata a protrarsi, prevedibilmente, per un tempo superiore a tre mesi, ma con la necessità di garantire il regolare svolgimento dell'attività delle due Sezioni.

Unica la domanda, quella del gidice Roili, per la Sezione penale, mentre per quella Gip/ Gup due le istanze pervenute, dai giudici Maria Di Carlo e Maria Amoruso, quest'ultima arrivata Benevento a gennaio. La scelta è caduta su Di Carlo alla luce della “durata e dei i risultati dell’esperienza giudiziaria maturata nell’esercizio delle funzioni di GIP/GUP per oltre venti anni, arricchita dall’altrettanto pregnante esperienza di collaborazione nell’attivita di organizzazione dell’ Ufficio Gip/Gup del Tribunale di Benevento”. Una esperienza, quella di Gip/ Gup che invece la dottoressa Amoruso, proveniente da Novara, ha svolto per “meno di sei anni alla data odierna”.

Quanto al dottore Pezza, rimane assegnato con le funzioni di giudice alla Sezione dibattimento/riesame e conserva la presidenza del III Collegio penale nonché, fino alla copertura del posto di Presidente di Sezione penale, la presidenza della Corte di Assise.