I fiati di Santa Cecilia e Spotti per il secondo concerto della XI Stagione OFB Domani presso il Teatro comunale Vittorio Emmanuele di Benevento

Dopo il conclamato successo del concerto inaugurale dello scorso dicembre, sotto la direzione di Sir Antonio Pappano, l’Orchestra filarmonica di Benevento è di nuovo sul palco del massimo cittadino per il secondo appuntamento dell’undicesima stagione concertistica. Domani sabato 25 gennaio 2025 alle ore 19:00, presso il Teatro comunale Vittorio Emmanuele di Benevento - e questa volta guidata dal proprio direttore musicale Michele Spotti - l’OFB sarà alle prese con la Sinfonia n. 9 in mi minore, op. 95 “Dal Nuovo Mondo” di A. Dvorák,

composizione profondamente cara alla compagine, in quanto primo brano eseguito in pubblico dall’orchestra in occasione di quel concerto che, 10 anni or sono (1 marzo 2015), diede vita alla propria storia identitaria. Insieme alla musica del compositore boemo, la Sinfonia concertante per fiati, k297b di W. A. Mozart la cui ‘cura’ è affidata agli ospiti d’eccezione della serata: i Fiati di Santa Cecilia, ensemble composto da musicisti italiani di fama internazionale che attualmente fanno parte dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. A Francesco Di Rosa (oboe), Alessandro Carbonare (clarinetto), Alessio Bernardi (corno) e Andrea Zucco (fagotto) sarà l’onore di rendere una delle pagine più eleganti e raffinate del genio salisburghese.

Va ricordato che la undicesima stagione dell’OFB, presentata lo scorso dicembre, porta la firma della pianista Beatrice Rana, direttore artistico, ed è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania, con il patrocinio morale del Comune e della Provincia di Benevento, in partnership con l’Università degli Studi del Sannio ed il generoso supporto dello storico Pastificio Rummo.