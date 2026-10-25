La U.S. Navy Band al Conservatorio Nicola Sala Musica, formazione e dialogo internazionale al Teatro San Vittorino

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ospiterà, venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 19:30, presso il Teatro San Vittorino, la U.S. Naval Forces Europe and Africa Band, nella formazione Wind Ensemble, sotto la direzione musicale del Lieutenant Commander Luis Espinosa.

L’appuntamento rappresenta una significativa occasione di collaborazione istituzionale e di incontro culturale, nella quale la musica diventa strumento di conoscenza reciproca e di dialogo internazionale. La presenza a Benevento della formazione della Marina degli Stati Uniti, con sede a Napoli e attiva in numerosi contesti internazionali, offre alla comunità accademica e alla città l’opportunità di conoscere una realtà musicale caratterizzata da una consolidata esperienza concertistica e istituzionale.

Particolare rilievo assume il valore didattico dell’iniziativa per gli studenti del Conservatorio. L’ascolto dal vivo di una formazione professionale di fiati consente di approfondire aspetti essenziali del percorso musicale: la qualità del suono d’insieme, l’intonazione, l’equilibrio tra le sezioni, la precisione ritmica, l’articolazione e il rapporto tra gesto direttoriale e interpretazione.

Per gli allievi, e in particolare per quanti studiano strumenti a fiato, percussioni, composizione e direzione, il concerto costituisce un’opportunità per collegare lo studio quotidiano alla pratica professionale. L’osservazione delle dinamiche dell’ensemble permette di riconoscere concretamente il valore dell’ascolto reciproco, della preparazione individuale e della responsabilità di ciascun musicista nella costruzione di un risultato artistico condiviso.

L’iniziativa si inserisce nella funzione formativa e culturale del Conservatorio “Nicola Sala”, che affianca all’attività didattica occasioni di incontro con interpreti e formazioni di diversa provenienza, favorendo l’ampliamento degli orizzonti artistici degli studenti e il confronto con esperienze musicali internazionali.

La collaborazione espressa da questo appuntamento valorizza inoltre il ruolo delle istituzioni musicali come luoghi di relazione e di scambio: attraverso il linguaggio della musica, esperienze e tradizioni differenti possono incontrarsi e contribuire alla crescita culturale della comunità.

Il Teatro San Vittorino sarà dunque sede di un evento che unisce dimensione artistica, finalità educativa e dialogo tra istituzioni, rafforzando il legame tra il Conservatorio, i suoi studenti e il territorio.