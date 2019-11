Maltempo. Il sindaco di Montesarchio: "Non uscite di casa" "Protezione civile attiva. Uscire solo in caso di assoluta emergenza"

Preoccupa il maltempo anche in valle caudina viste le copiose precipitazioni. Protezione civile al lavoro e a disposizione dei cittadini e il primo cittadino Franco Damiano invita a rimanere in casa : "Attivata da stamattina la nostra protezione civile per le avverse condizioni climatiche che persisteranno piovose per tutta la giornata.Si chiede a tutti i concittadini di rimanere in casa e non uscire a meno di situazioni di assoluta urgenza"