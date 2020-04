"Ripartiremo ancora più forti. Ora però serve responsabilità" Movimento civico "Insieme si cambia" Sant'Agata de' Goti

“Siamo presenti, uniti. Vigili. Ma, in questo momento, il nostro ruolo di politica attiva deve dare priorità alla grave emergenza socio-sanitaria che sta interessando ogni realtà”.

Così il Movimento civico Insieme si cambia” interviene per rassicurare simpatizzanti e attivisti rispetto alla solidità del progetto e, soprattutto, rispetto alla ferma intenzione di proseguire nel percorso avviato.

“Come tutti ben sapete – commentano dal direttivo – questa esperienza è nata in continuità rispetto all'aggregazione di consensi di un anno fa con la costituzione della lista Insieme si cambia, ed è nata per sostenere l'attività del gruppo consiliare medesimo.

Abbiamo promosso, in sinergia con i nostri rappresentanti del parlamentino momenti di incontro con il territorio sia nel centro sia nelle periferie seguito problematiche e sollevato questioni poste all'attenzione della Comunità e dell'Amministrazione comunale. Intendiamo, nel momento in cui si sarà risolta tale emergenza, proseguire con ancora più forza e tenacia nell'opera di contatto e di ascolto del territorio.

Abbiamo avviato incontri nelle frazioni, ci siamo presentati a Sant'Anna, a Faggiano. Ed avremmo continuato questo circuito, senza sosta, se non fossero subentrate le vicende a voi tutte note. Ora è il momento - spiegano dal movimento civico - di mantenere un profilo di massima responsabilità. Non possiamo distrarre chi preposto da quello che è il compito fondamentale di tutelare la Comunità.

In questo momento tutto è secondario rispetto alla priorità emergenziale ed in tal senso devono confluire tutte le forze. Anche le nostre. E, a tal riguardo, non prima di aver ringraziato quanti con la loro opera stanno lavorando in prima linea, offriamo la nostra disponibilità a poter fornire, qualora ci fosse richiesto, pieno supporto logistico.

Nel momento in cui, poi, speriamo quanto prima, sarà rientrata questa fase, ripartiremo con ancora più verve. I contatti tra noi attivisti proseguono e già ora si sta pianificando il dopo.

Chi desidera una proposta differente per Sant'Agata de' Goti sappia - concludono che il Movimento civico Insieme si cambia, con il gruppo consiliare, è prontissimo a rimettersi in marcia. E lo farà con ancora più determinazione e stimolo. Ora restiamo uniti, restiamo a casa”