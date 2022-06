Coletta: solidarietà a Venditti, atto intollerabile Il messaggio della presidente del Consiglio comunale di Castelvenere

“Amareggiata e incredula per l’accaduto. Da parte mia, del sindaco Di Santo e di tutta la comunità di Castelvenere porgiamo vicinanza e coraggio a Maria, fiduciosi nelle forze dell’ordine che sapranno far luce sull’episodio e individuare i responsabili di un gesto che non può essere tollerato in un Paese democratico”.

Così Nicoletta Coletta, presidente del Consiglio comunale di Castelvenere, esprime solidarietà nei confronti della collega del comune di Telese Terme Maria Venditti, la cui auto, un mezzo speciale allestito per consentirle di poter viaggiare comodamente a causa della sua disabilità, è andata distrutta dalle fiamme l’altra notte.