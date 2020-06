Rosetta D'Amelio: "Benevento in A ottima notizia" La presidente del Consiglio Regionale: "Un traguardo importante per la aree interne"

Arrivano gli auguri al Benevento Calcio per l'impresa che ha riportato la squadra in serie A anche dal presidente del consiglio regionale, Rosetta D'Amelio. Questo il messaggio che l'esponente dem irpina ha dedicato alla squadra e alla società giallorossa neopromosse in serie A: "Dopo tre anni il Benevento Calcio riconquista la serie A. Complimenti a mister Inzaghi e ai suoi giocatori. È un'ottima notizia per la città, per il Sannio e per le aree interne che hanno bisogno anche di questi successi e opportunità per crescere".