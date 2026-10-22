Benevento. L'opposizione presenta la mozione di sfiducia per il sindaco Mastella VIDEO - Perifano: "Nessun odio per il sindaco, solo amore per la città". Domenica manifestazione

“Nessun odio come dice Mastella. Nessuna avversione personale o campagna d’odio. La parola odio non ci appartiene, da parte nostra solo amore per la città”.

Lo ha rimarcato più volte Luigi Diego Perifano durante la conferenza stampa "dal titolo Terremoto giudiziario e sfascio amministrativo" dei consiglieri di opposizione che hanno presentato una mozione di sfiducia contro l'amministrazione retta da Clemente Mastella.

Un'azione, forte, presentata dai gruppi di opposizione Pd, Città Aperta, Sinistra Italiana – Avs, Civici e Riformisti e Civico 22 “ma che invitiamo a firmare – ha rimarcato Perifano – anche tutti gli altri consiglieri di minoranza”.

Sono 24 i punti all'interno della mozione di sfiducia e Perifano parte dagli ultimi, che riguardano l'inchiesta giudiziaria scattata con l'arresto dell'ex dirigente comunale Santamaria e che vede 19 persone indagate tra le quali amministratori e dirigenti di Palazzo Mosti: “Siamo e restiamo garantisti” ha rimarcato l'avvocato Perifano che ha però rimarcato come i recenti sviluppi dell'inchiesta sono arrivati dopo le dichiarazioni di Santamaria.

Presenti alla Conferenza stampa (da sinistra nella foto) Giovanna Megna, Giovanni De Lorenzo, Angelo Miceli, Floriana Fioretti, Luigi Diego Perifano, Marialetizia Varricchio, Raffaele De Longis, Francesco Farese ed Angelo Moretti. Assente perchè impegnato in Tribunale come avvocato, il consigliere Vincenzo Sguera.

Il dossier presentato e che sarà al centro della manifestazione pubblica in programma domenica sera lungo il Corso Garibaldi fino alla Prefettura, non riguarda solo l'inchiesta giudiziaria ma una serie di criticità sollevate nel tempo e mai risolte.

L'intervista nel video

Di seguito i punti della mozione di sfiducia dei consiglieri di opposizione Pd, Città Aperta, Sinistra Italiana – Avs, Civici e Riformisti e Civico 22

Opere incompiute, pnrr & sviluppo urbano; ferite aperte sul territorio; spreco di risorse e puc mai approvato; desertificazione del centro storico; Sicurezza urbana negata; caos parcheggi & strisce blu; pianificazione traffico e mobilità assente; disastro terminal bus extraurbani; barriere architettoniche (peba); trasporti, vivibilità & territorio lavoro: tanti annunci, zero risultati; Territorio defraudato; Autorizzazione selvaggia di impianti energetici senza controlli; Servizio idrico integrato sull'orlo del fallimento; Emergenza ambientale e miasmi; scuole, famiglie, tassazione & rioni; mensa scolastica al collasso; sicurezza scuole: il bluff; tassazione al massimo; zero politiche famiglia; Contrade abbandonate & strade mulattiere; L'impegno per la 'casa di comunità' al Rione Libertà disatteso; terremoto giudiziario, nomine & etica pubblica; organi di controllo scelti nel partito; concorsi tra ombre e inopportunità; paralisi amministrativa e offesa istituzionale.