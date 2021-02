Nevica intensamente: tutto come da previsioni/FOTO Scuole chiuse, si raccomanda la massima prudenza lungo le strade

Previsioni meteo azzeccate. Nevica intensamente in Campania dalla scorsa. Scuole chiuse ovunque e in qualche caso con ordinanze già firmate dai sindaci per la giornata di lunedì.

Dalla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, fanno sapere che la situazione attuale (ore 07.30 è tranquilla in tutta la provincia anche in alta Irpinia, dove non si registrano criticità. Caschi rossi in allerta già dalle 04.30, quando sono cominciati a cadere i primi fiocchi.

In campo tutte la squadre della Protezione Civile Campania ben coordinate dal dirigente responsabile Claudia Campobasso. Massima attenzione alla arterie più a rischio dall'Ofantina al Formicoso dove però al momento la situazione è sotto controllo. Servizi rafforzati da parte di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Massima attenzione soprattutto ai dializzati che dovranno raggiungere gli ospedali.

L'Asl di Avellino comunica ha sospeso le vaccinazioni presso i centri anti-covid di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi. Non è certo se riprenderanno regolarmente domani domenica 14 febbraio 2021 considerate le avverse condizioni meteo.

In aggiornammento