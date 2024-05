Don Patriciello, De Luca: "Meloni sblocchi i fondi e non pensi alle fanfaluche" La replica del presidente della Campania alla Premier dopo le polemiche sul parroco di Caivano

"Apprendo con animo turbato e contrito che l'onorevole Meloni ha trovato 'spaventosa' una mia battuta relativa alla sua performance sul premierato, e al carattere propagandistico che l'ha caratterizzata. Sono grato e commosso per l'attenzione. Ma sono spaventato del suo spavento. Mi aspetterei che il presidente del Consiglio, oltre che delle fanfaluche, si preoccupasse di sbloccare i nostri fondi di sviluppo e coesione bloccati da un anno, e consentisse così la realizzazione di opere e la creazione di lavoro. Consideriamo questa la risposta più efficace ai poteri criminali". Così, in un post su facebook, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in replica alle parole della presidente del Consiglio dopo le frasi del governatore sul parroco di Caivano don Maurizio Patriciello.