Enti di promozione sportiva della Campania: auguri a Fico Migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche ed oltre mezzo milione di iscritti

Il coordinamento degli enti di promozione sportiva della Campania, in rappresentanza migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ed oltre mezzo milione di iscritti rivolgono un augurio di buon lavoro al nuovo presidente della Regione Campania Roberto Fico, rinnovando l’invito a mettere al centro dell’agenda politica lo sport come strumento di salute, inclusione, educazione e sviluppo territoriale.

Alla luce del lavoro svolto quotidianamente dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e dei dati che confermano il ruolo strategico dello sport per il benessere collettivo gli Enti di Promozione Sportiva campani ribadiscono la disponibilità a rafforzare la cooperazione con la Regione Campania per farne un territorio dove lo sport sia realmente per tutti.”

I quattordici enti di promozione sportiva campana, tra mille difficoltà quotidiane, consentono ad adulti, minori, anziani, disabili di svolgere attività sportiva e chiedono, pertanto, che lo sport non sia trattato come una materia residuale nel dibattito politico.

Gli enti chiedono nuovamente che la regione istituisca un assessorato specifico dedicato allo sport, con competenze chiare e prioritarie su tutte le politiche sportive territoriali. Lo sport, infatti, è un settore trasversale che incide sulla salute, sull’educazione, sullo sviluppo sociale ed economico dei territori. In parallelo, chiedono l’istituzione di un tavolo regionale di confronto permanente tra le istituzioni e gli Enti di Promozione Sportiva con il compito di co-progettare le politiche sportive regionali, verificarne l’impatto e monitorarne l’attuazione” affermano.