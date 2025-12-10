Manfredi ad Atreju: "Manovra, per i Comuni luci e anche qualche ombra" L'intervento del presidente Anci e sindaco di Napoli

Per i Comuni, nella legge di bilancio di sono "luci e anche qualche ombra". Lo dice il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ad Atreju sottolineando di aver chiesto, che nella manovra ci siano, "e ci auguriamo che ci siano, anche delle risorse per l'assistenza scolastica ai disabili, tema che colpisce molto i comuni, visto che la platea cresce e i costi sono enormi e vanno coperti con fondi propri".

Manfredi ha sottolineato che si spendono su questo fronte circa 500 milioni l'anno a fronte di 100 milioni di fondi a disposizione. Sulla crescita delle spese sociali per Comuni, Manfredi ha sottolineato che "il tema dell'incremento dei costi per i Comuni è molto importante. Abbiamo chiuso a Napoli un nuovo contratto per i lavoratori dell'ambiente, che porta loro un giusto incremento dello stipendio ma anche un incremento per i Comuni nella spesa, che poi finirà nella tassa sulla spazzatura. E alla fine tutti i cittadini se la prenderanno con i sindaci. Ma noi dobbiamo pagare gli stipendi e quindi serve un aiuto nazionale". E le luci? "L'introduzione di criteri di maggiore flessibilità nei bilanci rispetto ai vincoli molto forti per i Comuni nelle regole di bilancio - ha risposto Manfredi - E ci sono risorse fresche anche per i minori non accompagnati".