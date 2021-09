De Luca: "Somministrazioni dimezzate, tempi si allungano di 2 mesi" "Salvini e Meloni irresponsabili dal punto di vista politico"

VACCINI - Siamo arrivati a 4 milioni di somministrazioni di vaccino per la prima dose e circa 3,5 milioni per la seconda. Per stare tranquilli dobbiamo arrivare a 5 milioni di cittadini con doppia dose. Nell'ultima settimana abbiamo registrato un rallentamento molto significativo nella campagna: avevamo ipotizzato 40mila somministrazioni al giorno, ma c'è stato quasi un dimezzamento di questo dato. Nella fascia 12-19 anni la Campania ha 509mila residenti, rispetto a questo numero abbiamo una percentuale di prime dosi di vaccino del 60%, per la seconda dose siamo al 40%. Se facciamo un altro piccolo sforzo andremo a scuola in presenza in una situazione di tranquillità. In Campania nessun vaccinato è morto, andato in terapia intensiva, o ha avuto sintomi gravi.

POLITICA - La campagna irresponsabile di disinformazione è stata messa in atto non solo dai no vax. I più irresponsabili, sul piano politico, sono Salvini e Meloni. Irresponsabili come un anno fa, quando non c'erano i vaccini, organizzavano cortei senza mascherina e chiedevano cose cervellotiche. Se avessimo seguito le loro indicazioni, l'Italia sarebbe oggi chiusa, tutta. La loro posizione è gravemente irresponsabile, non si capisce bene cosa propongono. Questi due si sono vaccinati, a dimostrazione di un'incoerenza insopportabile. Il signore di Milano ha fatto anche la seconda dose, tutto contento. Ma si batte contro il Green Pass, in nome della libertà, come se il Green Pass rappresentasse il martirio. La libertà la dobbiamo difendere per le donne afghane, non per chi è chiamato a esibire la certificazione di vaccinazione. Il problema della libertà lo ha conosciuto Liliana Segre quando è stata portata nei campi di concentramento. Quelli sono problemi seri di libertà.

Trecento docenti universitari contro green pass, sono imbestialito. Ho sentito tale Barbero che si presenta in tv. Fa questo ragionamento per modo di dire: io sarei anche favorevole a condizione che i lgoverno renda il vaccino obbligatorio. Fammi capire, tu sei favorevole si o no? Se preferisci obbligo vaccino non devi firmare contro green pass ma appello a obbligo. No maledetto ipocrita che fa il radical chic sulla pelle degli italiani. Continua Barbero 'lotto contro ipocrisia. Green pass è misura discriminatoria versa la libertà. Quando abbiamo detto che era obbligatoria la vaccinazIone per personale medico, tu dove stavi? In quel caso andava bene la limitazione della libertà?

Quando non c'era il vaccino e in tanta parte d'Italia si sono chiusi i reparti ordinari allungando tempi per operazioni neurologici, oncologici e cardiologici, quando è stato tolto il diritto alla salute a chi aveva il tumore, allora non vi siete accorti che abbiamo tolto liberta' di cura? Cialtroni. La libertà in un Paese serio cammina con la responsabilità. Non esiste perfino sul piano concettuale e filosofico, la liberta' senza limiti è il nulla. Ha limiti.