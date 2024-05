Sentenza Consiglio di Stato, il Pd si allinea a De Luca: "Governo colpevole" Il commissario Misiani: inaccettabile dover ricorrere ai magistrati per avere un diritto

"La sentenza del Consiglio di Stato sui Fondi per il Sud conferma l'atteggiamento ostruzionistico e colpevolmente strumentale del Governo Meloni. Adesso si proceda subito, nell'interesse delle cittadine e dei cittadini campani, alla definizione del procedimento di stipula dell'Accordo di Coesione con la Regione Campania per la destinazione dei fondi". Lo dice il senatore Antonio Misiani, commissario regionale del Pd regionale, dopo il pronunciamento della magistratura.

"È inaccettabile che, per vedere riconosciuti i propri diritti si è dovuti ricorrere alla magistratura. Ed è ancora più inaccettabile , in un momento così difficile per le famiglie italiane e soprattutto per quelle del Mezzogiorno, in cui servirebbe almeno rispetto e collaborazione tra le istituzioni, l'atteggiamento del Governo che continua a contrapporre le proprie decisioni propagandistiche e prive di fondamento all'interesse generale delle nostre comunità. Ha vinto la perseveranza di chi, a testa alta, si è battuto a difesa della Campania, del Mezzogiorno e dell'Unità del Paese", la presa di posizione dell'esponente Dem.