La Campania passa in zona gialla: c'è la firma di Speranza La decisione alla luce del flusso dei dati del monitoraggio

Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni, il ministro Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che porterà la Valle d'Aosta in arancione e la Campania in zona gialla.

Cosa significa per la Campania entrare in zona gialla? In realtà per chi è vaccinato non ci sono più differenze tra zona gialla e zona bianca. L'ultimo decreto emanato dal Governo, infatti, introduce l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia, anche nelle zone bianche. L'utilizzo della mascherina nei luoghi all'aperto era l'unica differenza ancora esistente nelle regole in zona bianca e gialla.

È il possesso o meno del super green pass a determinare cosa si può fare in zona gialla. Chi è vaccinato o guarito dal covid potrà accedere a ristoranti, bar, cinema e teatri, mentre chi ha il green pass “base" con tampone non potrà farlo.