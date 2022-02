Grenn Pass: Eav sospende due lavoratori no vax De Gregorio: "Solo due no vax su 1777 dipendenti: è comunque ottimo"

- Due lavoratori sospesi dal servizio e dallo stipendio. E' il risultato dei controlli effettuati dall'Ente Autonomo Volturno, holding dei trasporti in Campania, tra i suoi dipendenti over 50, per i quali e' scattato l'obbligo del possesso del cosiddetto super green pass. A comunicarlo e' il presidente di Eav, Umberto De Gregorio: ''Soltanto due sospensioni di over 50 senza green pass rafforzato - ammette il responsabile dell'azienda di trasporti - Gli altri pochi incerti si sono vaccinati last minute e sono tornati in regola''. ''Qualcuno che non gradiva il vaccino - aggiunge De Gregorio con ironia - e' possibile che si sia andato ad infettare di covid da qualche amico. Il risultato finale comunque e' ottimo: su 1.777 dipendenti over 50, soltanto due no-vax convinti, peraltro in procinto di andare in pensione''.