La Campania in vetrina al festival internazionale dell'aerospazio Lo stand al "Farnborough Airshow" di Londra. Marchiello: promuoviamo le eccellenze

Al “Farnborough International Airshow 2024” di Londra, è in corso - fino al 26 luglio - la missione collettiva della Regione Campania, sviluppata in collaborazione con il Distretto aerospaziale della Campania (DAC).

Il “Farnborough International Airshow” si conferma la più importante manifestazione aerospaziale mondiale a cui partecipano le principali industrie internazionali del settore aeronautico e spaziale. L’evento rappresenta, per le imprese e per i territori caratterizzati da una forte specializzazione aerospaziale, una grande opportunità per promuovere e far conoscere le proprie competenze ed i propri prodotti agli addetti ai lavori internazionali e per favorire l’inserimento nelle filiere dei subfornitori dei big player.

Lo stand della Regione, sin dal primo giorno di manifestazione, il 22 luglio, ha registrato un elevato numero di visitatori nonché le visite del Ministro alla Difesa, Guido Crosetto, del Viceministro del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy- Valentino Valentini, del Viceministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, e di vertici militari.

“La partecipazione della missione collettiva al “Farnborough International Airshow” – sottolinea l’assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello – è diretta a promuovere le specializzazioni e le capacità del settore aerospaziale campano, che rappresenta uno storico settore strategico del territorio, ed è volta a favorire l’espansione della rete dei contatti gli investitori esteri per promuovere nuovi progetti di cooperazione interregionale e internazionale.Il lavoro congiunto di Regione e DAC consente alle imprese del territorio anche di rafforzare e ampliare la loro presenza sui mercati internazionali", le parole dell'esponente della giunta.