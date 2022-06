Ondate di calore da record in Campania, nel weekend temperature sopra i 30 gradi Avviso di criticità emanato dalla Protezione civile: allertati i sindaci dei comuni campani

Un avviso di criticità per rischio da ondata di calore è stato emanato dalla Protezione civile della Regione Campania con validità dalle ore 8 di questa mattina e per una durata di circa 72 ore, ossia fino alle ore 8 di lunedì 6 giugno. Nel fine settimana in parte della regione si prevedono infatti temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5-7°C, associate a un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-70% e in condizioni di scarsa ventilazione. La Protezione civile regionale ha quindi raccomandato sindaci ed enti competenti, nell'ambito delle proprie competenze, di prestare attenzione agli anziani e alle fasce fragili della popolazione.