Covid Campania: 1592 nuovi positivi, scende ancora tasso incidenza Salgono ricoveri in intensiva, stabili in ordinaria

Sono 1.592 i nuovi positivi al Covid in Campania , su 11.001 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 14,47%, contro il 15,94 di ieri. Il bollettino regionale non segnalate vittime. In lieve risalita, per il secondo giorno consecutivo, i ricoveri nelle terapie intensive, a quota 14 (+2), mentre quelli nelle degenze sono 285 (-1).



In Italia invece sono 25.554 i nuovi casi di Covid -19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 31.775 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 52 contro le 92 di ieri. Il tasso di positività è del 15,80% (ieri 16,25%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 161.787 contro i 195.575 del giorno precedente.



Il totale dei casi di Covid rilevato dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.348.075, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 227), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.017, rispetto ai 7.047 di ieri. Gli attualmente positivi sono 519.797. Dimessi e guariti sono 22.649.684 mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 178.594.