Ha mal di pancia, va in ospedale e scopre di essere incinta di otto mesi Emanuela è andata in ospedale per una sospetta cistite e ha partorito

Credeva di avere la cistite, ma ha scoperto di essere incinta di otto mesi. E’ la storia di Emanuela, donna di 42 anni, che ha dato alla luce una bellissima bambina di nome Laura, nell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Il racconto di mamma Emanuela

Emanuela ha raccontato la sua storia a Pomeriggio Cinque, la trasmissione di Barbara D’Urso. La piccina, venuta alla luce all’ottavo mese di gestazione, sta bene dopo qualche giorno trascorso in incubatrice.

Emanuela non poteva immaginare che un semplice mal di pancia si sarebbe rivelata la più grande sorpresa della sua vita. Per otto mesi, ha continuato la sua vita normalmente. Il ciclo non arrivava, ma la donna pensava di essere in menopausa precoce. «Ho molti casi in famiglia di donne in menopausa a 34-36 anni». Insomma, l'assenza del ciclo per lei era dovuta ad una menopausa anticipata, come già accaduto ad altre parenti, in famiglia.

Credeva di essere in menopausa

Insomma, una sopresa speciale, la più bella per Emanuela e il suo comapgno, l'arrivo della piccola Laura. La donna attribuiva il gonfiore della pancia e i dolori alla sua cistite cronica. Una volta giunta al pronto soccorso, Emanuela ha spiegato i suoi fastidi e dolori crescenti, attribuiti da lei ad una cistite, ma in realtà i sanitari hanno capito che si trattava di doglie.

In ospedale ha partorito

Sono stati i medici a rendersi conto che Emanuela stava iniziando il travaglio e l'hanno subito portata da una ginecologa e poi in sala operatoria: "All'ospedale di Caserta mi hanno salvato la vita», ha raccontato a Barbara D'Urso, Emanuela visibilmente commossa.