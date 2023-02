Vincenzo De Luca è il re di Tik Tok: il primato social dello "sceriffo" Al secondo posto Zaia presidente del Veneto. I sindaci? non pervenuti. Manfredi assente

Vincenzo De Luca è il presidente di Regione in Italia più seguito sul social Tik Tok. Un altro primato per il governatore della Campania che da anni utilizza le piattaforme social per la sua comunicazione politica e istituzionale. Tra i primi a iscriversi alla piattaforma molto utilizzata tra gli under 30, De Luca incassa il maggior numero di visualizzazioni dei contenuti pubblicati, ma anche di followers. Lo studio è stato condotto dall’agenzia di marketing PolitiDo, che ha messo a confronto i dati dei governatori e dei sindaci d’Italia, con un focus sulla Campania.



Lo “sceriffo” De Luca dall'ottobre 2021 ha conquistato 53mila follower e quasi 10mila views medie. Sul podio al secondo posto il collega del Veneto Luca Zaia, con 2mila follower e al terzo posto quello della Liguria Giovanni Toti con i suoi 1.100 follower.

In particolare in Campania i consiglieri regionali più attivi su Tik Tok sono il leghista Severino Nappi, il consigliere Andrea Volpe appartenente al gruppo Partito socialista italiano-Campania libera-Noi di centro-Noi campani, e il consigliere del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi con i suoi quasi 50 follower, sulla piattaforma da agosto 2022.

Assenti i sindaci delle grandi città metropolitane a cominciare da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli che come il collega primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri e quello di Palermo Roberto Lagalla non utilizzano Tik Tok.