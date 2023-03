Covid, Gimbe: precipitano i vaccini. Campania ultima Solo il 5,6 per cento della popolazione ha fatto quarta o quinta dose

Con meno di mille richiami giornalieri nell'ultima settimana sono in netto calo le vaccinazioni anti Covid per la quarta (-32,4%) e quinta dose (-36,6%). Questi i risultati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana dal 3 al 9 marzo. In particolare al 10 marzo sono state somministrate 5.977.406 quarte dosi, con una media mobile di 926 somministrazioni al giorno, meno rispetto alle 1.370 della scorsa settimana. In base alla platea ufficiale (19.119.772 di cui 13.060.462 over 60, 3.990.080 fragili e immunocompromessi, 1.748.256 di personale sanitario e 320.974 ospiti delle Rsa che non ricadono nelle categorie precedenti), il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 31,3% con nette differenze regionali: dal 14% della Calabria al 45,2% del Piemonte . Sempre al 10 marzo sono state somministrate 489.861 quinte dosi, con una media mobile di 693 somministrazioni al giorno, in calo rispetto alle 1.094 della scorsa settimana. In base alla platea ufficiale (3.146.516 di cui 2.298.047 over 60, 731.224 fragili e immunocompromessi, 117.245 ospiti delle Rsa che non ricadono nelle categorie precedenti), il tasso di copertura nazionale per le quinte dosi è del 15,6% con nette differenze regionali: dal 5,6% della Campania al 29,6% del Piemonte.