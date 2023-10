Sting e la moglie Trudy Styler incontrano De Luca: "Una visita davvero speciale" L'ultimo acclamatissimo documentario di Trudie Styler "Posso entrare? An ode to Naples" è una dichia

Una visita davvero speciale questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia: Sting e sua moglie, la regista Trudie Styler, due artisti di fama e di livello mondiale. L'ultimo acclamatissimo documentario di Trudie Styler "Posso entrare? An ode to Naples" è una dichiarazione d'amore per Napoli. E noi siamo davvero orgogliosi di aver sostenuto quest'opera che rappresenta una straordinaria occasione di promozione e di valorizzazione della Campania. La nostra regione è diventata un grande set cinematografico a cielo aperto di livello internazionale". Questo il post su Facebook del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che oggi a Napoli ha incontrato Sting e sua moglie Trudie in Italia in questi giorni per la Festa del Cinema di Roma. "Posso entrare? An ode to Naples", terzo lungometraggio della regista, è stato, infatti, presentato ufficialmente lo scorso lunedì nella Sala Petrassi dell'appuntamento capitolino.