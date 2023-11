Venerdi 17 sciopero studentesco anche in Campania contro la povertà educativa l'Uds annuncia la mobilitazione nelle piazze per domani

17 Novembre Sciopero studentesco internazionale anche in Campania: l’Unione degli Studenti Campania scende in piazza a Napoli, Salerno, Avellino, Sarno e Afragola

“POVERTÀ EDUCATIVA E GUERRA: TUTTO MERITO VOSTRO” questo lo slogan che collega le manifestazioni di venerdì.

“ Al modello di scuola che propone il Governo Meloni, meritocratica, competitiva ed escludente, opponiamo una riforma strutturale della scuola basata su: il diritto allo studio materiale, benessere psicologico, protagonismo studentesco e giovanile” - afferma Sara Monti dell’UdS Campania - “con le novità della legge di bilancio, l’inflazione, il carovita e l’abolizione del reddito, la povertà materiale cresce nel nostro paese e di conseguenza anche la povertà educativa, per garantire il diritto allo studio chiediamo il reddito di formazione inteso come una gratuità diffusa per la categoria studentesca, partendo dai testi scolastici fino ai trasporti”

- continua - “per questo venerdì 17 manifesteremo anche per ricordare all’assessore Fortini la promessa che ci fu fatta, in occasione degli Stati Generali della scuola pubblica campana, di convocare la Conferenza per il diritto allo studio, di cui all’art 10 della legge regionale per il diritto allo studio, ancora mai realizzata”.

“Cogliamo in tutta la regione l’appello dei Giovani Palestinesi condannando anche nelle piazze del 17 il genocidio che si sta perpetrando nei confronti del popolo Palestinese, denunciamo la narrazione del governo e dei principali media che nascondono la tragica verità dei fatti, ma soprattutto la recente repressione delle mobilitazioni in sostegno del popolo palestinese a Napoli” - dichiara Anita Maglio dell’UdS Campania - “per questo a Napoli saremo in piazza con la Rete Studentesca per la Palestina.

“Rivendichiamo una scuola tutelante della condizione psicologica ed esistenziale degli studenti, che dia spazio alle loro iniziative e vocazioni, con un potenziamento della rappresentanza studentesca e l’istituzione delle carriere alias e degli sportelli d’ascolto in ogni scuola” - conclude Fabio Pilato dell’UdS Campania.