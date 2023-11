Autolinee Sellitto collega Campania e Lazio Nuova linea che collega Avellino e Nola per Frosinone – Roma Anagnina – Ciampino – Fiumicino

Autolinee Sellitto ha instituito un nuovo collegamento di linea dalla Campania al Lazio precisamente da Avellino e Nola per Frosinone – Roma Anagnina – Ciampino(Aeroporto) – Fiumicino(Aeroporto).

Una flotta composta da autobus di ultima generazione, per una bassa emissione inquinante e un maggiore rispetto per l’ambiente, impegnata ad offrire alla clientela il confort e la sicurezza nelle corse giornaliere. Il servizio di pulizia e igienizzazione dei mezzi viene effettuato a ogni viaggio, al fine di garantire un ambiente sempre pulito e profumato. Ampi spazi tra i sedili reclinabili e confortevoli, poggiagambe estensibili e regolabili, consentono ai passeggeri di viaggiare rilassati, apprezzando i sofisticati equipaggiamenti all’avanguardia, come il sistema di intrattenimento a bordo.

Collegando i propri dispositivi mobili, è possibile accedere a internet in banda ultra larga tramite rete Wi-fi. I sedili confortevoli sono dotati di prese USB per il caricamento della batteria di smartphone e tablet. La toilette a bordo è caratterizzata anche da un luminoso vano lavabo privo di gradini, quindi accessibile senza barriere architettoniche. I conducenti sono assistiti da un sistema innovativo e all’avanguardia, che permette alla sala operativa, da remoto, di avere una visione completa e puntuale sulla localizzazione e condizione dei bus, in modo da affiancare costantemente gli autisti.

Attraverso il sito web www.sellitto.com è possibile consultare le fermate e gli orari di partenze e arrivi, leggere le condizioni di viaggio ed effettuare prenotazioni in qualsiasi momento, avendo anche la possibilità di pagare il biglietto direttamente online attraverso circuiti di pagamento evoluti.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il call center al numero di telefono 0824 46304 oppure scrivere un’email all’indirizzo info@sellitto.com