Influenza record: "Mai così tanti casi prima. Campania al top per casi Il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità

E' in decisa crescita la curva epidemica per i virus influenzali e simil-influenzali, in questo inverno funestato dalla doppia ondata Covid-Influenza. Nell'ultima settimana sono oltre un milione gli italiani colpiti, per un totale di 5,7 milioni dall'inizio della stagione influenzale. Un dato record: "La curva epidemica delle sindromi simil-influenzali mostra un valore dell'incidenza mai raggiunto nelle stagioni precedenti". E' quanto emerge dal rapporto settimanale RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanita'. L'incidenza e' salita a 17,2 casi per mille assistiti (15,6 nella settimana precedente), un dato a cui concorrono, chiarisce l'Iss, diversi virus respiratori e non solo quelli dell'influenza, sebbene la circolazione di questi ultimi e' in aumento. L'incidenza e' in aumento nelle fasce di eta' pediatriche, stabile negli adulti e anziani. Maggiore incremento soprattutto nei bambini al di sotto dei cinque anni in cui l'incidenza e' pari a 47,1 casi per mille assistiti (36,5 nella settimana precedente). Tutte le Regioni tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale, tranne la Basilicata. In quattro Regioni e' stata raggiunta la soglia di intensita' "molto alta" dell'incidenza (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Campania). Due Regioni (Valle d'Aosta, Calabria) non hanno attivato la sorveglianza