Fondi per la Coesione, la Regione Campania annuncia 70 nuove assunzioni Si cercano figure tecniche e specialistiche da inquadrare con la qualifica di funzionari

La giunta regionale ha deliberato l'adesione alla manifestazione di interesse - nell'ambito del Programma nazionale "Capacità per la Coesione 2021-2027" - per la selezione e successiva assunzione a tempo indeterminato, nella propria dotazione organica, di 70 unità di personale con competenze tecniche e specialistiche da adibire, con la qualifica di funzionario, all'attuazione dei Programmi regionali finanziati con fondi per la coesione.

E' quanto reso noto da Palazzo Santa Lucia, che annuncia il piano per rafforzare la dotazione organica dell'Ente con l'obiettivo di impiegare le risorse europee previste nel Fondo di coesione.