Mariateresa Imparato nella segreteria nazionale di Legambiente: avanti sul green Riconoscimento per la presidente regionale: accelerare sulla transizione ecologica

"Ringrazio i vertici nazionali dell'associazione per l'incarico ricevuto, un riconoscimento al grande lavoro della struttura regionale e dei circoli della nostra regione su i progetti e campagne innovative che rappresentano modelli per una giusta e veloce transizione ecologica. Un ruolo che richiede grande responsabilità. Occorre accelerare la transizione ecologica come strumento di rigenerazione ambientale e sociale delle periferie e degli spazi pubblici, insieme a politiche di accoglienza e solidarietà. Un impegno concreto all'insegna della necessità che la giustizia ambientale prosegua di pari passo con la giustizia sociale e la solidarietà".

Così la presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato, inserita nella segreteria nazionale dell'associazione in qualità di responsabile giustizia climatica.

Il provvedimento arriva al termine del congresso che ha visto il rinnovo dei vertici di Legambiente. L'assemblea nazionale dei delegati ha approvato la proposta di nuova segreteria e di responsabili politici di settore che affiancheranno i vertici nella guida quotidiana di Legambiente fino al 2027.