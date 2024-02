Confagricoltura Campania: Paolo Conte nuovo direttore regionale L’organizzazione guarda al futuro con fiducia alla crescita innovativa delle strutture territoriali

Punta sul concetto di “squadra” Paolo Conte, 41 anni, napoletano, avvocato e dottore di ricerca di diritto agrario comparato, neo direttore della più importante Organizzazione agricola a livello europeo in una regione come la Campania, che detiene così tanti primati in agricoltura, nei confronti della quale Confagricoltura pone la massima attenzione.

“Assumo con orgoglio e determinazione questo incarico - ha commentato Conte subito dopo la nomina - Dare risposte adeguate alle imprese, in questo momento delicato, è una grande sfida ma sono convinto che insieme potremo farcela.”

“A livello nazionale - ha poi spiegato Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania - la nostra Confederazione sta valutando innovativi modelli organizzativi e Paolo Conte è la figura che certamente saprà cogliere le nuove opportunità di sviluppo e di crescita organizzativa a livello regionale e interpretare le esigenze delle aziende agricole.”

Conte prende il posto di Paolo Di Palma, che andrà a ricoprire il ruolo di direttore della Confagricoltura Benevento e Caserta.

Nei prossimi mesi Conte girerà il territorio regionale. “E mia intenzione - ha concluso il neo direttore regionale - essere subito in prima linea nel dare più forza ed efficacia all’azione sindacale di tutela delle imprese agricole della Campania. Gli incontri in presenza sui singoli territori sono necessari per recuperare il contatto diretto. Facendo squadra potremo affrontare meglio le difficoltà e guardare lontano.”