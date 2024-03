Farmacia dei Servizi, al via la sperimentazione Gli ultimi dettagli sono stati al centro della riunione che si è svolta presso la Regione

Anche la Campania avvia la sperimentazione della Farmacia dei Servizi, i cui ultimi dettagli sono stati al centro della riunione che si è svolta presso gli uffici della Regione Campania alla presenza del presidente di Federfarma Campania, Mario Flovilla, dei presidenti provinciali del sindacato titolari e i rappresentanti della Soresa.

Si parte il 4 marzo con la riconciliazione della terapia farmacologica e il monitoraggio dell’aderenza terapeutica, in particolare per patologie quali l’ipertensione, il diabete e l’asma-bpco.

Durante l’incontro si è definito anche il programma per l’avvio, da aprile, degli screening oncologici per il tumore al colon retto, alla mammella, e all'utero, oltre alla verifica dell’emoglobina glicata e del quadro lipidico per alcuni pazienti cronici.

Soddisfatto il presidente di Federfarma Campania, Flovilla: “Alla luce degli ultimi interventi normativi siamo pronti a rendere stabili e definitivi alcuni servizi fondamentali per i cittadini e per rendere più efficiente il nostro sistema sanitario. Come ampiamente dimostrato nella fase emergenziale del Covid, il ruolo della farmacia, nel contesto del sistema nazionale di tutela della salute, non è più ormai solo quello di erogazione dei farmaci, ma è più largamente definibile come centro sanitario che offre servizi cognitivi, di front office e di analisi di prima istanza, tra cui la telecardiologia la cui partenza, con un po' di ritardo, è previsa in Campania dal 1° luglio”.

Le malattie cardiovascolari sono un problema importante per la salute della popolazione con costi sanitari considerevoli. E con l’intento di abbattere le liste d’attesa e quindi di collaborare con le istituzioni affinchè i cittadini possano ricevere controlli necessari e tempestivi per le patologie croniche cardio circolatorie, Federfarma Campania ha fatto richiesta alla Regione, di ulteriori fondi per consentire alle farmacie l’erogazione di questi servizi fondamentali nella prevenzione cardiovascolare.

“Siamo in una fase fondamentale, crescono i vantaggi per utenti e per il Sistema sanitario, grazie anche al nuovo ruolo della farmacie – conclude Flovilla - ma è necessaria la massima collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti, come le Asl campane, per poter arrivare ad una sanità più evoluta e sostenibile”.