Card della Regione per i vaccini, De Luca rinviato a giudizio per danno erariale La decisione della Corte dei conti, che contesta un presunto spreco di risorse

Durante i mesi dell'emergenza covid è stato uno dei provvedimenti adottati da Palazzo Santa Lucia per spingere le persone a vaccinarsi, per frenare il contaggio e frenare le morti per la pandemia.

Oggi, la Procura regionale della Corte dei conti ritiene che sia stata una spesa inutile ed uno spreco di fondi pubblici, dal momento che le card vaccinali con il logo della Regione Campania non sono mai state utilizzate. E nel frattempo era stato il Governo nazionale, con il green pass, a disciplinare le modalità di avvenuta immunizzazione per i cittadini.

Vincenzo De Luca è stato rinviato a giudizio insieme ad altri 5 componenti dell'unità di crisi che lo affiancarano nel fronteggiare l'emergenza pandemica. Dopo gli inviti a dedurre, il rinvio a giudizio.

I magistrati contabili contestano un danno erariale di 3 milioni 700mila euro, con il governatore chiamato a risarcire - secondo l'accusa, che dovrà poi trovare riscontro nel procedimento giudiziario - poco meno di un milione.

Oltre De Luca, rinviati a giudizio anche il capo della protezione civile regionale Italo Giulivo, il direttore della sanità regionale Antonio Postiglione, la dirigente dell'ufficio di diretta collaborazione del presidente Roberta Santaniello, il dirigente Ugo Trama e il funzionario Massimo Bisogno.