De Luca: "Da Sud chiaro messaggio di contrarietà alla Meloni" E sulle minacce a Don Patriciello: "Episodio oscuro: si faccia chiarezza"

Per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , quello che hanno dimostrato le elezioni europee è che il "Sud" è all'opposizione per ragione di merito non ideologiche". "Il Sud ha visto perdente il Governo nazionale - ha detto nel corso della diretta Fb - In tutta l'area del sud, nel complesso, le forze di opposizione hanno vinto e prevalso, questo vuol dire che la gran parte degli elettori del sud ha ha voluto mandare un segnale di contrarietà alla ipotesi di autonomia differenziata e di protesta per il bocco dei fondi sviluppo e coesione che si trascina da un anno in maniera irresponsabile E' un messaggio che arriva al presidente del consiglio e che vuol dire: "se pensate di tirare la corda ancora di più avrete dei disastri elettorali". Per De Luce le elezioni europee hanno registrato un "successo personale della Meloni importante non direi politico perché dal punto di vista dei numeri c'è stata una perdita elettori anche per Fdi. C'è stato un risultato molto positivo per il Pd e significativo per Fi oltre che della lista Verdi e sinistra che ha avuto obiettivamente un risultato di grande rilievo". Per De Luca la posizione del Sud, "in larga misura è il frutto della battaglia portata avanti dalla Campania e dal presidente della Regione e che ha coinvolto amministratori e persone preoccupate delle prospettivi di sviluppo per il Mezzogiorno".

Sollecita "maggiore chiarezza" il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , in merito all'episodio che ha visto protagonista don Maurizio Patriciello "al quale abbiamo espresso la nostra solidarietà" avvicinato da un uomo armato di un coltello "Solleciterei maggiore chiarezza - ha detto nel corso della diretta Fb - si è parlato di un signore anziano che aveva un coltello da cucina, un episodio rimasto abbastanza oscuro. Sollecito il massimo di chiarezza pubblica su quell'episodio, siamo interessati a sapere cosa è successo, che contenuti concreti aveva quell'episodio per il quale abbiamo e espresso solidarietà. Va chiarita dettagliatamente una vicenda rimasta un po' appesantita".