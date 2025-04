Caso De Luca, Azione: "Pronti a costruire la Campania del domani" "Difendiamo i valori del liberalismo, riformismo e della dottrina cattolica sociale"

La decisione della corte costituzionale in merito al terzo mandato di De Luca fa sicuramente chiarezza nello scenario politico in Campania. Un punto di partenza netto da cui riprendere a scrivere il futuro politico della nostra Regione.



Un futuro che vede certamente Azione Campania consapevole del proprio radicamento e di poter contribuire, insieme al blocco moderato e riformista, in maniera determinante a costruire la Campania del domani, partendo dal lavoro svolto in questi anni.



Azione è pronta a scendere in campo, da protagonista, per difendere i valori del liberalismo, del riformismo e della dottrina cattolica sociale”.