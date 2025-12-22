Giunta Regione, i deluchiani incontrano Roberto Fico e propongono Bonavitacola Nota del governatore: sceglieremo secondo competenze e professionalità nell'interesse dei cittadini

“Ringrazio i rappresentanti delle forze politiche e civiche di maggioranza per il confronto di oggi. Si è trattato di incontri costruttivi, incentrati sulle priorità che guideranno l’azione della squadra di governo per la Regione Campania. Abbiamo condiviso il percorso per la formazione di una giunta in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini campani e alle sfide dei prossimi anni. L’obiettivo è mettere al servizio della comunità competenze, professionalità ed esperienze. Continueremo a lavorare in questa direzione, nell’interesse dei cittadini campani”. A dirlo, in una nota, il presidente della Regione Roberto Fico.

Il comunicato arriva al termine di una giornata di confronti con le forze di maggioranza per arrivare alla definizione della giunta. Si punta a chiudere la partita entro una settimana, in tempo per la prima seduta di consiglio.

Da sciogliere diversi nodi, a cominciare dai componenti deluchiani dell'esecutivo. Durante il vertice di oggi con il neo-eletto governatore, i rappresentanti della lista "A testa alta" (nonché consiglieri eletti) Luca Cascone e Ciro Oliviero hanno proposto Fulvio Bonavitacola.

L'ex vicepresidente e braccio destro di De Luca è il profilo sottoposto al governatore, che però deve fare i conti con le resistenze che arrivano dal Pd di osservanza Schlein e 5 Stelle. Toccherà ora a Fico sciogliere i nodi e trovare la quadra per la maggioranza di Palazzo Santa Lucia.